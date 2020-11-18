Fabregas: 'Mourinho dostum, Pep'le bir daha görüşmedim'

Monaco'nun orta saha oyuncusu Cesc Fabregas, kariyerinde beraber çalışma fırsatı bulduğu iki büyük teknik direktör Jose Mourinho ve Pep Guardiola hakkında açıklamalarda bulundu.



Fabregas, favorisinin kim olduğunu ve hangisiyle daha iyi bir ilişkisi olduğunu da açıkladı.



"BANA İLHAM VERDİ"



33 yaşındaki orta saha açıklamasında; "Mourinho, Barça'dan ayrılmam için bana ilham veren kişiydi. Chelsea'de görev yaparken bana projesinden bahsetti. O zamanlar bana çok yardımcı oldu. Bugün onu arkadaşlarımdan birisi olarak görüyorum." dedi.



"BİR DAHA KONUŞMADIK"



Barcelona döneminde beraber çalıştığı Guardiola hakkında konuşan Fabregas; "Onunla bir daha konuşmadık. Anlatmak zorunda olmadığım bazı şeyler yaşandı. Hayal kırıklığımız karşılıklı mıydı, bilmiyorum." açıklamasında bulundu.



Deneyimli orta saha Cesc Fabregas; İspanya Milli Takımı'yla 1 Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası kazandı. Fabregas'ın kulüp kariyerinde 2 Premier Lig, 1 La Liga ve 1 Avrupa Ligi Şampiyonluğu var.



