Eyüpspor'da araba dopingi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da futbolcular Süper Lig bileti için ilginç bir yöntemle motive ediliyor. Kesenin ağzını açan başkan Murat Özkaya'nın motivasyonu artırmak adına tüm futbolculara kullanmaları için birer lüks otomobil tahsis ettiği ancak oyunculara şimdilik araçların devrini gerçekleştirmediği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da araba dopingi!
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15 Ocak 2022 13:47
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, kesenin ağzını açtı... Otomobil sektöründe faaliyet gösteren başkan Özkaya'nın takımdaki motivasyonu artırmak adına tüm futbolculara kullanmaları için birer lüks otomobil tahsis ettiği ancak oyunculara şimdilik araçların devrini gerçekleştirmediği öğrenildi.

Başkan Özkaya'nın takımın Süper Lig bileti alması halinde oyunculara kullandıkları araçların ruhsatının devredileceğini belirttiği ve bu şekilde takımın motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Spor Toto 1. Lig'e bu sezon çıkmasına rağmen 19 haftada 35 puan toplayan ve puan cetvelinde 4. sırada yer alan Eyüpspor, ligi ilk iki sıra içinde tamamlayarak direkt olarak Süper Lig'e yükselmenin hedeflerini yapıyor.

Eyüpspor'un kadrosunda Umut Bulut, Bogdan Stancu ve Cenk Ahmet Alkılıç gibi Süper Lig tecrübesi bir hayli fazla olan oyuncular da bulunuyor.

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