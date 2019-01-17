Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da menajer Marco Silva, takımının transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi hakkında konuştu.
41 yaşındaki Portekizli teknik adam, oyuncu rotasyonuyla ilgili, "A, B, C ya da D oyuncusuyla ilgili konuşmak için doğru zaman değil. Şu anda elimizde olan oyuncularla çalışıyoruz ve onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz bu." dedi.
Transfere dair yaptığı açıklamada "Her şey olabilir" diyen Silva, "Tabii ki her şey olabilir. Eğer birileri ayrılırsa, yeni transfer yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Cenk Tosun ve takımındaki diğer golcülere dair de konuşan Marco Silva, "Richarlison forvet ya da kanat oyuncusu olarak oynayabilir. 3-4 maç gol atmadığında eleştiriler geliyor. Onu forvette oynatabiliriz, Cenk ya da Dominic'i de oynatabiliriz. En iyi çözümün ne olacağına karar vereceğim." dedi.
Cenk Tosun, bu sezon Everton forması ile çıktığı 18 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Everton, Premier Lig'de 10. sırada yer alıyor.
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41 yaşındaki Portekizli teknik adam, oyuncu rotasyonuyla ilgili, "A, B, C ya da D oyuncusuyla ilgili konuşmak için doğru zaman değil. Şu anda elimizde olan oyuncularla çalışıyoruz ve onları geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim işimiz bu." dedi.
Transfere dair yaptığı açıklamada "Her şey olabilir" diyen Silva, "Tabii ki her şey olabilir. Eğer birileri ayrılırsa, yeni transfer yapabiliriz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda Cenk Tosun ve takımındaki diğer golcülere dair de konuşan Marco Silva, "Richarlison forvet ya da kanat oyuncusu olarak oynayabilir. 3-4 maç gol atmadığında eleştiriler geliyor. Onu forvette oynatabiliriz, Cenk ya da Dominic'i de oynatabiliriz. En iyi çözümün ne olacağına karar vereceğim." dedi.
Cenk Tosun, bu sezon Everton forması ile çıktığı 18 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Everton, Premier Lig'de 10. sırada yer alıyor.
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