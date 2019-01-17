Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da menajer Marco Silva, takımının transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi hakkında konuştu.41 yaşındaki Portekizli teknik adam, oyuncu rotasyonuyla ilgili,dedi.Transfere dair yaptığı açıklamada" diyen Silva,ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda Cenk Tosun ve takımındaki diğer golcülere dair de konuşan Marco Silva,dedi.Cenk Tosun, bu sezon Everton forması ile çıktığı 18 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Everton, Premier Lig'de 10. sırada yer alıyor.