Eski futbolcular, penaltı turnuvasına katıldı

Türk futbolunda bir döneme damga vuran oyuncular, penaltı turnuvasında bir araya geldi.



Eski futbolcular Hami Mandıralı, İbrahima Yattara, Mert Nobre, Engin Baytar, Emre Toraman ve Orkun Uşak, Bahçelievler Belediyesi Spor Sahası'nda düzenlenen turnuvaya katıldı.



Etkinlikte eski oyuncular ile futbolsever, frikik ve penaltı atışı kullandı.



Organizasyonda eski futbolcular 2022 Dünya Kupası ile ilgili düşünceleri de aktarırken, Hami Mandıralı ve Emre Toraman Brezilya, Ergin Baytar Arjantin, İbrahima Yattara da Fransa'yı favori olarak gördüklerini söyledi.





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