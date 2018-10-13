Almanya'nın eski kalecilerinden'ın sezon başında Liverpool'dan transfer ettiğihakkında konuştu.Alman basınına konuşan Stein, Karius hakkında ''Instagram veya Facebook'a güzel fotoğraf koymaktansa saha içinde iyi performans göstermesi daha önemli.'' sözlerini kullandı.Karius'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller hakkında da konuşan eski Alman kaleci, ''Bir kalecinin bazen bir veya iki sezon harika performans göstermesi gerekli. Bu da çok zor bir şeydir. Sergio Ramos'un dirseği yüzünden hatalı goller yediğini söylüyorlar. Ben buna gülüyorum. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Yediği hatalı gollerden bile daha komik bir şey.'' dedi.Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i de eleştiren Stein, ''Danışmanlarından birisi emeklilik kararını ona yazılı metin olarak vermiş, o da yazmış. Bugüne kadar ne açıkladığını o da bilmiyordur.'' diye konuştu.