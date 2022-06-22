Erzurum'da curling heyecanı sürüyor

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Karışıklar Curling Şampiyonası sürüyor.



Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 12 kulüpten yaklaşık 60 sporcu mücadele ediyor.



Müsabakalar sonunda başarılı olan 4 sporcu, Karışıklar Curling Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanacak.



Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amacımız ekimde İskoçya'da yapılacak Karışıklar Dünya Şampiyonası için iki takım belirleyip, bu iki takımla çalışarak derece elde etmek." ifadelerini kullandı.



Akın, yeni sporcular kazanmak için bu organizasyonu düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"İki kadın ve iki erkek olmak üzere milli sporcularımızı belirleyeceğiz. İlk başta 8 sporcu, onların arasından da 4 sporcuyu belirleyip turnuvaya göndereceğiz. A Milli Takım'da, dünya ve Avrupa şampiyonalarında oynayan sporcuları bu organizasyona dahil etmedik. Daha genç sporcuları dahil ederek hem Dünya Şampiyonası'na hazırlamak hem de büyüklerin altyapısını oluşturmak istiyoruz. Çünkü sporcularımız zaman zaman bazı sebeplerden takımdan ayrılabiliyor. Hem onlara takviye hem de istekli insanları takıma kazandırmak için bu turnuvayı düzenledik."



Şampiyona, 28 Haziran Salı günü sona erecek.





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