28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk için sabır vurgusu!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştu.

calendar 28 Kasım 2025 13:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'dan şampiyonluk için sabır vurgusu!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, şehrin ve taraftarın sabırlı olması durumunda bordo-mavili ekibin yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline geleceğini belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, bir yapılanma içerisinde olduklarını ve bu süreç için sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Teknik direktör Fatih Tekke ile genç, dinamik ve geleceğe dönük bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Doğan, "Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor'unu kurmak içindir. Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.


- "Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur"

Doğan, hedeflere planlı kadro mühendisliği ve doğru takviyelerle ulaşılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz günü kurtarmaya değil, uzun vadede sürdürülebilir bir başarıya odaklandık. Son haftalarda tribünlerde de o özlediğimiz Trabzonspor havasını görüyoruz. Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur. Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da takım da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor."

"Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor, doğru yoldayız." diyen Doğan, "Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek." ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
