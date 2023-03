Ersun Yanal'dan 4 haftalık seri vurgusu

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile yapacakları maçlarla ligdeki konumlarının netleşeceğini söyledi.



Yanal, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşılaşmasıyla çok zorlu 4 maçlık periyoda gireceklerini belirtti.



Fenerbahçe'nin ardından Bitexen Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yanal, "Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya'da, diğer iki rakibimizle Alanya'da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu 4 maçlık seri netleştirecek." ifadelerini kullandı.



Yanal, Alanyaspor'un bu 4 hafta sonunda 40 puan barajına geleceğine, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğine inandığını aktararak, şunları kaydetti:



"Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Corendon Alanyaspor'u birlikte en prestijli noktaya taşıyacağız."



"Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız"



Futbolu 90 dakikalık bir oyun olarak görmediklerini belirten Yanal, şunları ifade etti:



"90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız."



Alanya'dan Türk futbolu için bir dip dalgası oluşturmak gerektiğini vurgulayan Yanal, futbol adına doğruları yapmaları, sabırlı ve sistemli olmaları gerektiğini aktardı.



Bir günde değişimin beklenemeyeceğini kaydeden Yanal, "Kalıcı değişimler beklemeliyiz. Her pazartesi, hafta sonundaki maçı düşünerek önümüzü göremeyiz. Çıkıp tabii ki kazanacağız ancak doğru yolda yürümek inanın kazanmaktan daha önemli." ifadelerini kullandı.



Candeias: "Maça iyi odaklanıp üç puan almaya çalışacağız"



Alanyaspor'un Portekizli oyuncusu Daniel Candeias ise Fenerbahçe maçının zor geçeceğini belirtti.



Candeias, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Stadı doldurup bizim kazanmamıza yardımcı olsunlar. Fenerbahçe maçına iyi odaklanıp üç puanı almaya çalışacağız. Tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük maçlarda stat doluyor ama taraftarlarımızın hepsinin destek vermesini istiyoruz. Taraftarlarımız yanımızda olsun, bizler de bu maçı bir şekilde kazanmanın yollarına bakalım."



Öte yandan turuncu-yeşili takım, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile 19 Mart Pazar günü Kırbıyık Holding Stadı'nda yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde sürdürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.