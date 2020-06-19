Erol Bulut o fotoğrafı duvara astı; Fatih Terim...

Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonu sevinç karesi paylaştı. Paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti

Erol Bulut o fotoğrafı duvara astı; Fatih Terim...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2020 08:54
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor 4-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.Maç sonunda Instagram hesabından paylaşım yapan Erol Bulut, gönderisine "Tebrikler Takım" notunu düştü.

Erol Bulut'un paylaşımında ise teknik direktör Fatih Terim detayı ise gözlerden kaçmadı.

Genç çalıştırıcının odasında Alanyaspor'un Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'in karşısında sevindiği anın fotoğrafı bulunuyordu.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için