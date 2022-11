Eren Aydın: 'Karar Okan Hoca'ya almış'

Sezon başı kampında teknik direktör Okan Buruk tarafından Avusturya'ya götürülen ve performansı yeterli bulunmadığı için TFF 2.Lig ekiplerinden Sarıyerspor'a kiralanan Aydın, "Avusturya'daki kampı iyi geçirmek için çok çalışmıştım. Kendi mevkiimde birçok oyuncu olduğu için arka planda kaldık. Açıkçası kendimi gösteremedim. Galatasaray'a dönünce elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



Sosyal medyada "Galatasaray'la sözleşme uzatmayı reddetti" şeklinde yer alan iddialarla ilgili de konuşan 19 yaşındaki santrafor, bu konuları dönünce konuşmak gerektiğini tartışmaların hem Sarıyer camiasına hem de kendine zarar verdiğini vurguladı.



"GOMİS 'TERS AYAĞIN BENDE OLSA ŞU AN HALA AVRUPA'DA OYNUYORDUM' DEDİ"



U19 Gelişim Lig'inde gösterdiğin başarılı performansın ardından altyapıdaki birkaç oyuncuyla beraber sezon başı kampı için Avusturya'ya götürülmüştünüz. Kamp süreciyle ilgili neler söylemek istersin?



Avusturya'daki kampa çok iyi hazırlanmıştım. Kampı iyi geçirmek için çok çalışıp çabaladım. Bafetemi Gomis'le aram çok iyiydi. Bana bütün gol vuruşlarını ve tekniklerini öğretti. Mustafa Mohamed'in de gençlerle arası çok iyiydi. Onlardan çok şey öğrendim. Ayrıca Oğulcan Çağlayan'ın bende ayrı bir yeri var. Onlarla birlikte çalıştım. Ters ayaklı futbolcu olduğum için Gomis bana, "Senin ters ayağın bende olsaydı şu an hala Avrupa'da oynuyor olurdum. Ters ayağının olması önemli bir özellik" dedi. Ama mevkiimde birçok oyuncu olunca maalesef arka planda kaldık. 1 maçta forma şansı bulabildim. Açıkçası kendimi çok gösteremedim. Bu süreçte Okan hocayla görüşme fırsatım olmadı. Daha sonra ben milli takıma gitmiştim. Takım kamptaydı.Bazı liglerden transfer teklifleri vardı. Oynayabilmek için Sarıyerspor'a geldim. Ocak'ta tekrar başka yere üst seviyelere gitmek istiyorum. Avrupa'dan özellikle Lautaro Martinez'i takip ediyorum. Ülkemizden de bu konuda Burak Yılmaz'ı söyleyebilirim.



Mertens, Icardi, Mata gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray henüz taraftarın beklentisini karşılayabilmiş değil. Teknik Direktör Okan Buruk'un takımı katkısı başta olmak üzere sarı kırmızılı ekibin bu sezonki performansını değerlendirir misin?



Okan hoca futbolun içinden geldiği için futbolcunun psikolojisinden çok iyi anlıyor. Bence Galatasaray lige iyi başladı. Milli takım arasından dönüldüğü ve bay geçilen maçlar olduğu için son dönemlerde biraz düşüşler olabilir.Şampiyon olmak isteyen takımda iniş çıkışlar her zaman olur. Bence tekrardan toparlanacaklarını düşünüyorum. Özellikle Juan Mata gibi oyuncuların takıma daha çok katkı sağlamasıyla beraber Galatasaray'ı daha iyi bir gelecek bekliyor.



"OZAN KABAK'TAN SONRA ALTYAPIDAN SADECE YUNUS AKGÜN ÇIKTI"



Galatasaray'ın altyapısından çıkan Bartuğ Elmaz Marsilya'nın, Emir Tintiş Fatih Karagümrük'ün, Mustafa Kapı Lille'nin yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılı ekibin öz kaynak sistemini değerlendirme anlamında düşüncelerin nelerdir?



Ozan Kabak'tan sonra altyapıdan bir Yunus Akgün çıktı. O da zaten oynayamadı. Adana Demirspor'a gidip oradan çok güçlü bir şekilde döndü. Şu an yedek duruma düştü. Bartuğ Elmaz, Emir Tintiş gibi oyuncuların oynaması gerçekten çok zordu. Onların yerine bayağı bir oyuncu alınmıştı. Gelen oyunculara maddi olarak daha fazla yatırım yaptıkları için otomatik olarak onlar ön planda oluyor. Bu karar onların kişisel tercihidir. Belki kariyerlerini daha iyi duruma getirmek için gidiyorlardır. Onlara da saygı duymak lazım.



Milli takımın çeşitli yaş kategorilerinde mücadele etme fırsatı buldun. Son olarak İslami Dayanışma Oyunları'nda milli forma ile şampiyonluk yaşadın. Milli takım sürecinle ilgili duygularını alabilir miyiz?



Milli takımın U19 ve U23 kategorilerinde mücadele ettim. U23 Milli Takımı ile İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olduk. Orada Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ gibi üst düzey isimler vardı. Milli takım kategorisi bize Avrupa'ya açılan kapı gibi. Scout ekipleri gelip orada takip ediyorlar. Milli takımda forvetten ziyade hocamız beni kenarlarda daha çok kullanıyordu. Milli takım bana tecrübe kattı.



"SÖZLEŞME KONUSUNDA ÇIKAN İDDİALAR BANA ZARAR VERİYOR"



Son dönemde basında ve sosyal medyada "Galatasaray'la 2024 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı" şeklinde iddialar çıkmış ve Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapmıştın. Sarı-kırmızılılarla olan sözleşme konusunda neler söylemek istersin?



Galatasaray'la sözleşme imzalamayı reddettiğim yönünde Haberler çıkmıştı. Ben şu an Sarıyer'de forma giyiyorum. Bu konuları dönünce konuşmak gerekiyor. Bu tartışmalar hem Sarıyer camiasına hem de bana zarar veriyor. Galatasaray taraftarının yazdığı iyi veya kötü mesajlar olsun konsantrasyonumu bozuyor. Benim Galatasaray'la sözleşmem 2024 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Bu sene bitince zaten 1 senelik daha sözleşmem kalıyor. Tabii ki de Galatasaray'a dönmeyi düşünüyorum.Daha çok çabalayıp çalışacağım. İnşallah daha iyi bir şekilde Galatasaray'a dönebilirim. Gidince elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Gerisi artık hocaya kalmış bir şey. Şans verirse o şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Galatasaray'daki yıldız oyuncularla oynama konusunda bir çekincem yok. Onlar gibi oyuncularla aynı sahayı paylaştığım için gururlu ve mutlu oluyorum. Onlarla daha çok çalışma fırsatım oluyor. Icardi, Seferovic ve Gomis gibi forvetlerle çalışmak benim için çok daha iyi olur. Onlardan çok şey öğrenebilirim. Artık sözleşme imzalama olayı sezon sonunda dönüşümde olur. Hayırlısı diyelim. Galatasaray nasıl bir sözleşmeyle gelirse



GALATASARAY'A TRANSFER HİKAYESİ VE FENERBAHÇE DETAYI



Kartalspor altyaş takımlarında kendisini gösteren Eren Aydın ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ilgilendi. Elini çabuk tutan Galatasaray, genç futbolcuyu akademisine kazandırmayı başardı. Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in transfer sürecini şu sözlerle anlatmıştı:



Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar. Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi. Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren Futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı.



EREN AYDIN KİMDİR?



12 Şubat 2003'te İstanbul'da doğan Eren Aydın, çocukluğunu Kartal'da geçirdi. Futbola ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Eren, babasıyla birlikte Kartalspor'un maçlarına giderdi. Babasının işi sebebiyle Kocaeli - Darıca'ya yerleşmek zorunda kalan ailenin çocuğu Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde başladı. 2016 yılında ailesinin İstanbul'a dönmesiyle Eren, semtinin takımı Kartalspor altyapısına girdi ve burada yükselmeye başladı. SErgilediği performansla 2019/20 sezonunun başında Galatasaray altyapısına giren Eren Aydın, 2020 yazında ise profesyonel sözleşme imzaladı.



1.81 boyundaki Eren Aydın, forvet veya sol kanatta görev yapabiliyor. 18 yaşındaki Eren, sağ ayağını kullanıyor.