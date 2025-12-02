02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Enzo'dan itiraf: Transfer!

Chelsea forması giyen Enzo Fernandez, Benfica'dan İngiliz ekibine transfer süreciyle ilgili itiraflarda bulundu.

calendar 02 Aralık 2025 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea forması giyen Enzo Fernandez, İngiliz ekibine transfer süreciyle ilgili konuştu.

Ocak 2023'te Benfica'dan 121 milyon euro bonservisle Chelsea'ye imza atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Görüşmeler çok uzun ve zorluydu. Menajerim ve Benfica, Chelsea'nin beni ne kadar çok istediğini biliyordu. Chelsea, beni transfer etmek için elinden geleni yaptı. Rui Costa, daha fazla teklif geleceğini söyledi ve altı ay daha kalmamı istedi ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Ben Premier Lig'e gitmek ve Chelsea ile sözleşme imzalamak istiyordum. Kararımdan çok emindim ve memnunum." dedi.

Arjantinli orta saha oyuncusu, "Chelsea'nin ilgisi ortaya çıktığında, hiç tereddüt yaşamadım. Premier Lig'e gelmek ve Chelsea'ye imza atmak istedim. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Tanrı'ya şükür, işe yaradı." sözlerini sarf etti.


Chelsea forması altında şu ana kadar 134 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 21 gol attı ve 25 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
