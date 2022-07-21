Enis Destan için Trabzonspor'a iki teklif!

Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan için 2 ülkeden teklif var.

, Fotoğraf; AA
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Enis Destan için Trabzonspor'a iki teklif!
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21 Temmuz 2022 11:44
Trabzonspor 'da bir yandan yeni takviye çalışmaları sürerken diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor.

Trabzonspor'un genç yıldızı için 2 ülkeden teklif var. Devre arasında Altınordu'dan kadroya katılan genç futbolcu Enis Destan'ın kiralık olarak Belçika yada Polonya'ya gidebileceği iddia edildi.

Fırtına, geçtiğimiz sezon Altınordu'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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