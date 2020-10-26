Emre Kocadağ: 'Sergen hocaya destek oluyoruz'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.



Arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Kocadağ, "3 haftalık aramız vardı, 1 hafta bay geçtik, o aranın iyi şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. 3 haftadır hocamızla Ümraniye'deyiz. Antrenmanları iyi bir şekilde yaptık, eksikler vardı, eksikler de tamamlandı. Mensah ve Nkoudou dışında eksiğimiz kalmadı gibi." ifadelerini kullandı.



Yeni transferlerin 11'de olacağını kaydeden yönetici, "Rosier ve Ghezzal zannedersem ilk 11'de başlayacak gibi. Yeni bir kan anlamında olumlu bir haber verecektir diye düşünüyorum. Gün geçtikçe daha iyiye giden bir Beşiktaş göreceğiz." dedi.



Sergen Yalçın'a destek olduklarını söyleyen idareci, "Hocamız gerekli motivasyonu, gerekli çalışmaları yaptırıyor. Her gün Ümraniye'de bunun üzerine çalışıyor, biz de destek olmaya çalışıyoruz kendisine. Olumlu bir hava inşallah bu maçtan sonra gelecektir." diye konuştu.



