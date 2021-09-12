Emre Kılınç: 'Biz Galatasarayız, 1 puan yetmez'

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, iki gol attığı Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"Ayağıma bir darbe aldım. Darbeden önce de zaten ağrıyordu. Sonrasında kötüleşti. İkinci yarı devam edemedim."



"2-0'dan 2-2 olunca insan çok üzülüyor. Trabzon zor bir deplasman ama biz Galatasaray'ız, her yerde kazanmaya gidiyoruz. Önemli olan 3 puan, kazanmak için geldik. 2-0'dan 2-2 yaptığımız için çok üzgünüz. İnşallah bunu ileriki haftalarda telafi edeceğiz. 2 haftadır, 2-0 öndeyken 4 puan kaybettik. Bu bizim için çok üzücü. Telafi edeceğiz bu puanları."



"Nwakaeme ligin en iyi kanatlarından bir tanesi. Benim de DeAndre'ye yardım etme gerekiyordu. Ben orta saha, arkadaşlarım, hepimiz çok iyi yardımlaştık. İlk yarı alan bırakmadık. DeAndre de çok iyi oynadı. Yardım etmemiz gerekiyordu. Elimizden geleni yaptık. Yine de Nwakaeme 1 gol attı. Yapacak bir şey yok. İlerleyen haftalarda hatalarımızı telafi edip iyi yaptıklarımızı daha da iyi yaparak devam edeceğiz."



