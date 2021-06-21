Emre Aşık: "Galatasaray'da göreve hazırım"

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle yeniden Florya'ya dönen teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığına Emre Aşık'ın getirileceği ileri sürülmüştü.

Haber; Milliyet
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Emre Aşık: 'Galatasaray'da göreve hazırım'
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21 Haziran 2021 15:01
Galatasaray'da Florya'da bugün göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığına Emre Aşık'ın getirileceği iddia edilmişti.

F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'da forma giyen Emre Aşık Skoıer'e konuyla ilgili açıklama yaptı.

G.Saray camiasının bir parçası olduğunu vurgulayan tecrübeli futbol adamı, "Şu an kesin bir şey yok ama bize gel derlerse geliriz, git derlerse gideriz. Net bir teklif yok dediğim gibi." ifadelerini kullandı.

Yeşil ışık yaktı

Galatasaray'da çalışmaya olumluğu baktığını dile getiren Galatasaray'ın eski futbolcusu, "Ancak her zaman Galatasaray camiasının ve bu ailenin bir parçası ve olmaktan gurur ve mutluluk duydum. Böyle bir teklif olursa Fatih hocamla beraber çalışmak neden olmasın?" ifadelerini kullandı.


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