Emrah Başsan kararını Sergen Yalçın verecek

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağ kanada Rachid Ghezzal'ı yedekleyecek bir isim istedi.



Menajerlerin de Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı gündeme getirdiği ifade edilirken, başarılı teknik adamın bu transferi "tamam" demesi durumunda, oyuncuyla 6 ay + 1 yıllık sözleşme yapılması gündeme gelecek.



28 yaşındaki Emrah Başsan bu sezon Erzurumspor formasıyla toplam 20 maça çıkarken 3 gol atıp 7 asist yaptı



