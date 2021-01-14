Emrah Başsan kararını Sergen Yalçın verecek

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Emrah Başsan konusunu değerlendirecek

Haber; Takvim
Abone Ol
Emrah Başsan kararını Sergen Yalçın verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2021 12:02
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sağ kanada Rachid Ghezzal'ı yedekleyecek bir isim istedi.

Menajerlerin de Erzurumspor'dan Emrah Başsan'ı gündeme getirdiği ifade edilirken, başarılı teknik adamın bu transferi "tamam" demesi durumunda, oyuncuyla 6 ay + 1 yıllık sözleşme yapılması gündeme gelecek.

28 yaşındaki Emrah Başsan bu sezon Erzurumspor formasıyla toplam 20 maça çıkarken 3 gol atıp 7 asist yaptı



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için