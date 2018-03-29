Embiid: "Ne kadar geliştiğimiz görülüyor"

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, dün Noel akşamında New York Knicks'e karşı alınan galibiyeti "Sürecin" meyvesini vermesi olarak yorumladı.



Joel, 105-98'lik galibiyet sonrası, "Son dört senede yaşadıklarımız sonrası, bugün çok heyecanlıydım çünkü çok maç kaybettik. Ligde bugün oynayan birkaç takımdan biri olmak, size ne kadar geliştiğimizi gösteriyor. Bu benim Garden'daki ilk maçımdı. Ve deplasmanda şov yapmayı seviyorum. Bu gece çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Bundan daha iyi oynayabiliriz, ama maçı kazandık." açıklamalarını yaptı.



Karşılaşmayı ise 25 sayı, 16 ribaund, 3 asist ve 3 blokla tamamlayan Joel, NBA'de sayı (23.7), ribaund (10.9) ve bloklarda (2.0) ilk 15'in içinde yer alıyor.



