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Embiid: "Bu yıl önüme çıkan her şeyi yok etmek istiyorum!"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezon "yoluna çıkan her şeyi yok etmek istediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, bu sezon "yoluna çıkan her şeyi yok etmek istediğini" söyledi.

Indiana Pacers pivotu Myles Turner'a karşı gösterdiği dominant performanstan iki gün sonra Embiid, dün gece 76ers'ın Utah Jazz ve Rudy Gobert'e karşı galip geldiği karşılaşmada 40 sayı ve 19 ribaund kaydetti.

"Bu yıl yoluma çıkan her şeyi yok etmek istiyorum" diyen Embiid, Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'nin, kendisinin bu sezon diğer önemli pivotlara karşı maç kaçırmasıyla ilgili yazdığı makaleye şöyle yanıt verdi:

"Ona göre güya en iyi pivotlardan korkuyormuşum. Bu gece gördüğümüz gibi, onlardan gerçekten çok korkuyorum. Yani evet, konuşmaya devam edin."

Gobert, karşılaşmayı 4/10 şut isabetiyle 12 sayıyla tamamlamıştı.

Embiid, Aralık ayında Gobert ile rekabetini tartışmıştı ve geçen sezon Jazz yıldızının All-NBA takımına seçilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Sixers uzunu, bu sezon hedeflerinden birinin, Gobert'in iki kez kazandığı bir ödül olan Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmak olduğunu söylemişti.


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