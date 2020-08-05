Eddie Newton: 'Çok şanslı bir hocayım'

Trabzonspor'da teknik patron olan Eddie Newton, The Sun'a konuştu. Kalbinin Chelsea'de olduğunu ve bir gün birinci adam olarak geri dönmeyi umduğunu belirten Newton, İngiltere'de siyahların birinci adam olmasının zorluğu hakkındaki görüşlerini yineledi, bunun bir öğrenilmiş çaresizlik örneği olduğunu söyledi.



"Bu bir cam tavan ve kırılması çok zor" diyen Newton, Trabzonspor'da hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladığını söyledi. Frank Lampard'ın Chelsea'de iyi bir iş çıkardığını vurgulayan Newton, Türkiye'de yaşadığı ve yaşamayı hayal ettikleri hakkında şu ifadeleri kullandı:



HEPSİNDEN BİR ŞEY ÖĞRENDİM



"Yardımcı hoca olarak sonunda fırsat buldum. Bu yüzden hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Teknik adamların çok fazla uyku uyuyamamaktan yakınmasını anlıyorum. Yatmadan önce düşündüğünüz son şey, taktikler ve kimi seçeceğiniz uykunuzu kaçırıyor. Sakin, odaklanmış ve biraz keyif almaya çalışmalısınız. Chelsea'de Glenn, Avrupa çalışma tarzını getirdi ve onun altında çalışmayı çok sevdim. Ruud Gullit'ten sakin olmayı öğrendim. Vialli, İtalyan tarzıydı. Herkesten bir şey öğrendim.



CEZA HEPİMİZ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI



Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) 1 yıllık men cezasının onanması herkes için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü biz bu pozisyona gelmek için çok çaba sarfe ettik. Bu durum başkanımız göreve gelmeden önce olan bir şeydi ve yapabileceği bir şey yoktu. Önümüzdeki birkaç gün içinde teknik direktör olarak başkanımla konuşacağım. Geldiğimden beri harika bir ilişkimiz oldu. Söylediği her şeyi yaptı. Bu yüzden onu hiçbir şekilde suçlayamam. Bu benim için harika bir deneyim oldu ve bu fırsatı yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."



