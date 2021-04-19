Eczacıbaşı VitrA'da 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda 3 voleybolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı VitrA'da 3 voleybolcu ile yollar ayrıldı
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19 Nisan 2021 13:53
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular Melis Durul, Chiaka Ogbogu ve Sladjana Mirkovic ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İyisiyle kötüsüyle bir sezonu daha geride bıraktık. Yeni sezon öncesi kadromuzdaki değişiklikleri yapmaya başladık. Melis, Chiaka ve Sladjana'ya takımımıza verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pasör çaprazı Melis Durul 2019-2020, orta oyuncu Chiaka Ogbogu ve pasör Sladjana Mirkovic ise 2020-2021 sezonunda turuncu-beyazlı takıma dahil olmuştu.



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