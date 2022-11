Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in o açıklamaları....

Yetki aldığımız dönemde Riva projesi desteklendi. Riva'daki faaliyetler çerçevesinde hiç azımsanmayacak miktarda, 170 milyon dolar kasasına girdi. 170 milyon dolar diyorum! Galatasaray'ın finansal kurumlara olan borcu 2 milyar 200 milyon TL. Riva'yı yapmadık, 170 milyon doları kurla çarpın, 3 milyar 400 milyon TL! Ekle 2.200'ün üzerine 5 milyar 600 milyon TL!Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bakın Riva'da bugüne kadar getirileri değerlendirin. Biz bunu her yerde anlattık. İsteyene bir sefer daha detaylarıyla anlatırız. Bugün itibarıyla 1-2 tane veya 5-10 tane daha satılmış olur. 3-4 ay önce yaptığımız hesaplamalar neticesinde Galatasaray'a ait 150 tane villa var. Bunların inşaatı, yapılıp satılması sonrasında kasaya girecek para 2 milyar 200 milyon TL çerçevesinde. Bunlar Galatasaray'ın öz malı.Tüzük çalışmaları çok uzun zamandan beri yapılıyor. Defalarca, daha önceki başkanlık dönemimde de önüme geldi bu çalışmalar. Her seferinde tüzük çalışmaları, tehlikeli ortamlar olduğu konusunda genel kanaat var. Tüzükle ilgili genel kurul toplamaya çekinir yönetimler. Birçok konuda konsensüs sağlanamamıştır. Divan en yüksek istişare yeridir evet ama değerli Galatasaraylılar, Divan Kurulu Galatasaray'ın bir organıdır. Ancak, tüzüğün konuşulacağı yer genel kurul. Genel kurula gelirsin, konuşursun. Bunun hakkında yorumunu yaparsın. Görüşlerini aktarırsın. Kabul ederssin veya reddedersin. O ki biz 'Fikri hür, vicdanı hür' diye tanıtıyorsak, bu bizim mottomuz ise bu hür fikrini beyan edeceğin yer genel kurul. Hür vicdanla oy vereceğin yer de genel kurul.Genel kurul, tüm Galatasaraylıların harman olduğu yer değil mi? Hür fikrimizi orada ifade etmeyeceksek nerede ifade edeceğiz? 'Ben şunu beğendim, bunu beğenmedim genel kurula gelmedim.' Bazen kendi değerlerimizden de kopma noktasına geliyoruz. Öyle ki, beni şaşırtan en büyük ifadelerden bir tanesi, Sevgili Ayhan Özmızrak kullandı 'Bizim başkan hep bana gelin, beni sevin, sevgi ortamı' demişim. Böyle bir şey söylenebilir mi? Barışalım, sevgi iklimini getirelim, bu projelerin hiçbirini yapamayız derken son derece samimiydim. Niye bunu böyle ironik bir şekilde ifade ediyoruz? Ne var bunda! Sevgi iklimi, barış iklimi olması kötü bir şey mi?Cemiyette bir toplantı yaptım doğru. İsterdim ki bu cemiyete (Ayhan Özmızrak) gelsin, dinlesin, sorularını sorsun. Yan tarafta rakı içiyordunuz.Ayhan Özmızrak: "Hayır!"Dursun Özbek: "Evet! O zaman keşke orada sorsaydın."Bu tartışılan şeyler doğrudur, yanlıştır. Bu doğrunun da, yanlışın da buluşacağı yer genel kuruldur. Siz genel kurula gelmemekle Sevgili Ayhan Kardeşim, bu konuda yapacağınız yorumların çok fazla önemi yok. Neden? Konuşma yeri orası. Galatasaray'ın sahibi genel kuruldur. Divan, istişare yeri. Tüzüğü de, her şeyi de Divan'a getiriyoruz. Burada istişare ediyoruz. Divan'a katılmayan genel kurul üyeleri var, burada söz hakkı olmayanlar var. Galatasaray eğer bir bütünse, genel kurulu üyeleri itibarıyla orada olması lazım.Mecidiyeköy'deki gayrımenkulle ilgili 6 bin 750 dolarlık eleştiriyi doğru buluyorum ama bu fiyatı biz tespit etmedik. Biz ihaleye çıktık. Teklifleri ve taahhütleri, 6 bin 750 dolar net bu satışlardan para veririz dediler. Satacakları bedel 6 bin 750 dolar değil, yaklaşık 8 bin dolar. Onlar tecrübeli. Yan taraftaki binaları da onlar satmış. Böyle bir teklif almışken, taahhütlü, ne demeliydik orada? Satamazsa, karlılığının büyük kısmından feragat etmek zorunda. Her halükarda Mecidiyeköy'deki proje son derece yapılması gereken bir projedir.Gayrımenkullerin satışına karşı olduğunu söyledi Sevgili İbrahim kardeşim. Doğru, olabilir. Biz bir genel kurul geçirdik. Genel kuruldan bu gayrımenkullerin değerlendirilmesi, satışının yapılması yönünde oy birliğiyle yetki aldık. Bugün sizlerden beklediğimiz, biz genel kurulun bu iradesini en iyi şekilde kullanmamız için destek verin. Genel kurulun iradesi tecelli etmiş, ne olacağı belli. Her iyi Galatasaraylı gibi şöyle satın, böyle satın, böyle değerlendirin deyin. 'Gayrımenkullerin satışına karşıyım' demek, genel kurulun iradesine karşı olmak demek değil mi?Gayrımenkul işinde yapılan satışlar, brüt alanı üzerinden yapılır. 150 metrekare daire alıyorsanız, daire içinde içten içe ölçü alırsanız 150 metrekare çıkmaz. Onun için böyle bir hesaba gidilecekse Mediciyeköy'deki metraj 14 bin küsür metrekaredir. Bu proje olmaktan da çıkmış aslında, bina yerinde duruyor. Ölçerek biçilerek bulunulabilir.Sevgili Hayri Ağabey eleştirilerde bulundu, teşekkür ediyorum kendisine. Biz 5 aydan beri yönetimdeyiz ama gayrımenkuller ile ilgili yetki almamız seçildikten bir müddet sonra olmuştur. Dolu dolu işlere dört elle sarılmamız 5 aydan daha kısadır. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, saat zaman dikkate almaksızın seçim öncesi sözlerimizi yerine getirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Fedakarlık da demiyorum, görev addediyorum. Bu görev için ben ve arkadaşlarım, ellerinden ne geliyorsa her bakımdan yapıyoruz. Biz, verdiğimiz sözleri borç kabul ediyoruz. Bu borcumuzu ödemek için her an bunun sorumluluğu altında elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.Size vaad ettiklerimiz vardı. Ada, Mecidiyeköy, Riva, yeni arsalar kazandırmaktı, Büyükçekmece'deki arsanın yapılması, tesislerin yenileştirilmesi vs. Bunların hepsini yapıyoruz, hepsini! Mahcubiyet içine girmek istemiyoruz. Benim ikinci dönemim başkanlıkta, yönetimde tecrübeli arkadaşlarım da var. Mahcup olmamak için çok azimli çalışıyoruz. Sevgili Hayri Ağabey, sen Kemerburgaz'a gitmişsindir. Orada da bir makine, zemin etüdü yapıyordu gittiğin gün. Yeri deliyordu. Zeminin nasıl olduğunu görmek istiyoruz. Zemin etüdü yapmazsan projene ruhsat alamazsın. Belediyeye giderseniz size ilk zemin etüdü yaparlar. Zemini delen makine dediğiniz o işi yapıyordu.Bir projeyi yapabilmek, başlatabilmek için akşamdan sabaha biten işler değil. Mecidiyeköy'de haklı Hayri Ağabey, gitmiş satış ofisini görmüş. Öncelikle satış ofisini açmamız lazım, çünkü bina yerinde var. Buranın kat irtifakının kurulması lazım. Çünkü, daha önceki proje otel projesiydi. 200'e yakın bağımsız bölüm oluşturuyoruz. Bunun belediye nezdinde tapuya geçmesi lazım. Bunlar zaman alıyor. Bu çalışmaları aralıksız götürüyoruz. İnşallah 1 hafta içinde bu çalışmaların bitmesini bekliyoruz. Satış yapabilmek için tapuyu vermeniz lazım. Bürokrasinin hangi hızla yürüdüğünü dikkate alırsanız durum çok sarihtir.Bu projeler 2 seneye sığmaz dedi, Hayri Ağabey. Tespit çok doğru. 2 seneyle ilgili Tüzük'te değişiklik yapacaktık, toplanamadığımız için yapamadık. 2 sene icraat yapan yönetimler, eğer projelerin arkasında duruyorlarsa, varsa projeleri, genel kurulda projeleri tasvip ediyorsa birçok 2 sene daha seçilebilir. Yönetimlere de şu şansı tanımak lazım, zaman içinde yönetim içinde de yorulmalar olabiliyor, genel kurulda beklentiler farklılaşabiliyor. Bunu düşünerek 2 senede 1 seçim olmasını gerekli buluyorum. Bir yönetim bu projelerle üretmek istediklerini üretebiliyorsa, genel kurul ikna olmuşsa diğer 2 senede de seçilir.Sevgili Hayri Ağabey, 'Florya geçmişte nasıl yapıldı' dedi, hakkında bir şey söyledi. O gün büyük bir feragatle Florya yapıldı. O günkü şartlarla nasıl yaptığını çok iyi biliyorum. Benim sözümde adres orası değil. Belki orayı yapanlara teşekkür etmem gerekirdi belki, unuttum ama orayı yapanlara geçmişte çok teşekkür ettim. 40 sene evvel ağabeylerimiz orayı bize yapmışlar ama 40 sene içinde bir tuğla konmaz mı, bir şey geliştirilmez mi ya! Yapılan işler eklemeler, çatıya yarım kat çık, mutfağı biraz uzat, altyapıya mekan lazımsa iki tane konteyner getir. O konteynerlerin içine giremezsin, tuvaletine giremezsin. Benim tenkitim, bizim yönetimlerimiz de dahil bu konuya ilgi duyulmaması. Türkiye'de 50 takımın tesislerini gezin. Galatasaray'daki gibi, bu şartlara haiz başka hiçbir tesis yok. Benim çabam buna. Galatasaray'a hizmet edecek bir altyapı istiyorsak, yakışan bir tesis istiyorsak bizim Kemerburgaz projemizin arkasında durun, bizi cesaretlendirin. 24 saati dolu dolu yaşayalım, daha hizmet için en büyük eforları gösterelim, her türlü eziyete ben ve yönetimim razı.Futbolla ilgili Hayri Ağabey sordu, doğrudur. Galatasaray'ın finansal yapısı ve düşen gelirleri itibarıyla dikkatli harcama yapması gerekir. En büyük değerimiz bu. Geçen seneki maaş bütçesinin içindeyiz. Geçen seneki bütçe, baya daralmış, revize edilmiş. Yaptığımız her işte, her konuda geçen senenin altındayız. Geçen seneki bütçeyi geçmemeye çalışıyoruz.Bu gayrımenkul projeleri, Galatasaray'ın olmazsa olmazıdır. Galatasaray için çok değerlidir. Galatasaray bu projelerin sonucunu almak zorundadır. Bu projeler, öyle ortada dolanıyor denecek projeler değil. Gayrımenkulleri satacak, bilmem ne yapacak diyenlere de şunu diyorum; 'Yahu arkadaş, her türlü enerjiyi sarf ediyoruz' En önemli projemiz, Florya'da 40 dönümlük bize ait olmayan bir arsanın satın alınıp kulübe kazandırılması, onun geliştirilmesi sonucunda satın alma bedelinin 6-7 katı parayı Galatasaray kasasına koymaktır. Bundan bahsediyoruz, çıkan konuşmacıların çoğu buna dikkat etmeksiniz 'Gayrımenkul satmakla olmaz' diyor. Kemerburgaz'ı niye gündeme getirdik? 5-6 sene evvel var mıydı? Ekonomik değerine bağlı olarak geliştirme projeleri yapıyoruz, yapmak zorundayız. Şahsi malım da olsa aynı şeyi yaparım. 1 milyar 900, 2 milyara yaklaşan dernek borcunu, Sportif AŞ'ye ödemek üzere plan yapıyoruz. Konuyla ilgili daha fazla yorum yapmamıza gerek yok.