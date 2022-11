SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Özbek'in o açıklamaları....Yetki aldığımız dönemde Riva projesi desteklendi. Riva'daki faaliyetler çerçevesinde hiç azımsanmayacak miktarda, 170 milyon dolar kasasına girdi. 170 milyon dolar diyorum! Galatasaray'ın finansal kurumlara olan borcu 2 milyar 200 milyon TL. Riva'yı yapmadık, 170 milyon doları kurla çarpın, 3 milyar 400 milyon TL! Ekle 2.200'ün üzerine 5 milyar 600 milyon TL!Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bakın Riva'da bugüne kadar getirileri değerlendirin. Biz bunu her yerde anlattık. İsteyene bir sefer daha detaylarıyla anlatırız. Bugün itibarıyla 1-2 tane veya 5-10 tane daha satılmış olur. 3-4 ay önce yaptığımız hesaplamalar neticesinde Galatasaray'a ait 150 tane villa var. Bunların inşaatı, yapılıp satılması sonrasında kasaya girecek para 2 milyar 200 milyon TL çerçevesinde. Bunlar Galatasaray'ın öz malı.Tüzük çalışmaları çok uzun zamandan beri yapılıyor. Defalarca, daha önceki başkanlık dönemimde de önüme geldi bu çalışmalar. Her seferinde tüzük çalışmaları, tehlikeli ortamlar olduğu konusunda genel kanaat var. Tüzükle ilgili genel kurul toplamaya çekinir yönetimler. Birçok konuda konsensüs sağlanamamıştır. Divan en yüksek istişare yeridir evet ama değerli Galatasaraylılar, Divan Kurulu Galatasaray'ın bir organıdır. Ancak, tüzüğün konuşulacağı yer genel kurul. Genel kurula gelirsin, konuşursun. Bunun hakkında yorumunu yaparsın. Görüşlerini aktarırsın. Kabul ederssin veya reddedersin. O ki biz 'Fikri hür, vicdanı hür' diye tanıtıyorsak, bu bizim mottomuz ise bu hür fikrini beyan edeceğin yer genel kurul. Hür vicdanla oy vereceğin yer de genel kurul.Genel kurul, tüm Galatasaraylıların harman olduğu yer değil mi? Hür fikrimizi orada ifade etmeyeceksek nerede ifade edeceğiz? 'Ben şunu beğendim, bunu beğenmedim genel kurula gelmedim.' Bazen kendi değerlerimizden de kopma noktasına geliyoruz. Öyle ki, beni şaşırtan en büyük ifadelerden bir tanesi, Sevgili Ayhan Özmızrak kullandı 'Bizim başkan hep bana gelin, beni sevin, sevgi ortamı' demişim. Böyle bir şey söylenebilir mi? Barışalım, sevgi iklimini getirelim, bu projelerin hiçbirini yapamayız derken son derece samimiydim. Niye bunu böyle ironik bir şekilde ifade ediyoruz? Ne var bunda! Sevgi iklimi, barış iklimi olması kötü bir şey mi?Cemiyette bir toplantı yaptım doğru. İsterdim ki bu cemiyete (Ayhan Özmızrak) gelsin, dinlesin, sorularını sorsun. Yan tarafta rakı içiyordunuz.Ayhan Özmızrak: "Hayır!"Dursun Özbek: "Evet! O zaman keşke orada sorsaydın."Bu tartışılan şeyler doğrudur, yanlıştır. Bu doğrunun da, yanlışın da buluşacağı yer genel kuruldur. Siz genel kurula gelmemekle Sevgili Ayhan Kardeşim, bu konuda yapacağınız yorumların çok fazla önemi yok. Neden? Konuşma yeri orası. Galatasaray'ın sahibi genel kuruldur. Divan, istişare yeri. Tüzüğü de, her şeyi de Divan'a getiriyoruz. Burada istişare ediyoruz. Divan'a katılmayan genel kurul üyeleri var, burada söz hakkı olmayanlar var. Galatasaray eğer bir bütünse, genel kurulu üyeleri itibarıyla orada olması lazım.