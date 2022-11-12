Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Özbek'in o açıklamaları....
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..
"170 MİLYON DOLAR KASAYA GİRDİ"
Yetki aldığımız dönemde Riva projesi desteklendi. Riva'daki faaliyetler çerçevesinde hiç azımsanmayacak miktarda, 170 milyon dolar kasasına girdi. 170 milyon dolar diyorum! Galatasaray'ın finansal kurumlara olan borcu 2 milyar 200 milyon TL. Riva'yı yapmadık, 170 milyon doları kurla çarpın, 3 milyar 400 milyon TL! Ekle 2.200'ün üzerine 5 milyar 600 milyon TL!
"BUNLAR GALATASARAY'IN ÖZ MALI"
Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bakın Riva'da bugüne kadar getirileri değerlendirin. Biz bunu her yerde anlattık. İsteyene bir sefer daha detaylarıyla anlatırız. Bugün itibarıyla 1-2 tane veya 5-10 tane daha satılmış olur. 3-4 ay önce yaptığımız hesaplamalar neticesinde Galatasaray'a ait 150 tane villa var. Bunların inşaatı, yapılıp satılması sonrasında kasaya girecek para 2 milyar 200 milyon TL çerçevesinde. Bunlar Galatasaray'ın öz malı.
"DİVAN KURUL G.SARAY'IN BİR ORGANIDIR"
Tüzük çalışmaları çok uzun zamandan beri yapılıyor. Defalarca, daha önceki başkanlık dönemimde de önüme geldi bu çalışmalar. Her seferinde tüzük çalışmaları, tehlikeli ortamlar olduğu konusunda genel kanaat var. Tüzükle ilgili genel kurul toplamaya çekinir yönetimler. Birçok konuda konsensüs sağlanamamıştır. Divan en yüksek istişare yeridir evet ama değerli Galatasaraylılar, Divan Kurulu Galatasaray'ın bir organıdır. Ancak, tüzüğün konuşulacağı yer genel kurul. Genel kurula gelirsin, konuşursun. Bunun hakkında yorumunu yaparsın. Görüşlerini aktarırsın. Kabul ederssin veya reddedersin. O ki biz 'Fikri hür, vicdanı hür' diye tanıtıyorsak, bu bizim mottomuz ise bu hür fikrini beyan edeceğin yer genel kurul. Hür vicdanla oy vereceğin yer de genel kurul.
"SEVGİ İKLİMİ OLMASI KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?"
Genel kurul, tüm Galatasaraylıların harman olduğu yer değil mi? Hür fikrimizi orada ifade etmeyeceksek nerede ifade edeceğiz? 'Ben şunu beğendim, bunu beğenmedim genel kurula gelmedim.' Bazen kendi değerlerimizden de kopma noktasına geliyoruz. Öyle ki, beni şaşırtan en büyük ifadelerden bir tanesi, Sevgili Ayhan Özmızrak kullandı 'Bizim başkan hep bana gelin, beni sevin, sevgi ortamı' demişim. Böyle bir şey söylenebilir mi? Barışalım, sevgi iklimini getirelim, bu projelerin hiçbirini yapamayız derken son derece samimiydim. Niye bunu böyle ironik bir şekilde ifade ediyoruz? Ne var bunda! Sevgi iklimi, barış iklimi olması kötü bir şey mi?
"YAN TARAFTA RAKI İÇİYORDUNUZ"
Cemiyette bir toplantı yaptım doğru. İsterdim ki bu cemiyete (Ayhan Özmızrak) gelsin, dinlesin, sorularını sorsun. Yan tarafta rakı içiyordunuz.
Ayhan Özmızrak: "Hayır!"
Dursun Özbek: "Evet! O zaman keşke orada sorsaydın."
"G.SARAY'IN SAHİBİ GENEL KURULDUR"
Bu tartışılan şeyler doğrudur, yanlıştır. Bu doğrunun da, yanlışın da buluşacağı yer genel kuruldur. Siz genel kurula gelmemekle Sevgili Ayhan Kardeşim, bu konuda yapacağınız yorumların çok fazla önemi yok. Neden? Konuşma yeri orası. Galatasaray'ın sahibi genel kuruldur. Divan, istişare yeri. Tüzüğü de, her şeyi de Divan'a getiriyoruz. Burada istişare ediyoruz. Divan'a katılmayan genel kurul üyeleri var, burada söz hakkı olmayanlar var. Galatasaray eğer bir bütünse, genel kurulu üyeleri itibarıyla orada olması lazım.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..
"170 MİLYON DOLAR KASAYA GİRDİ"
Yetki aldığımız dönemde Riva projesi desteklendi. Riva'daki faaliyetler çerçevesinde hiç azımsanmayacak miktarda, 170 milyon dolar kasasına girdi. 170 milyon dolar diyorum! Galatasaray'ın finansal kurumlara olan borcu 2 milyar 200 milyon TL. Riva'yı yapmadık, 170 milyon doları kurla çarpın, 3 milyar 400 milyon TL! Ekle 2.200'ün üzerine 5 milyar 600 milyon TL!
"BUNLAR GALATASARAY'IN ÖZ MALI"
Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bakın Riva'da bugüne kadar getirileri değerlendirin. Biz bunu her yerde anlattık. İsteyene bir sefer daha detaylarıyla anlatırız. Bugün itibarıyla 1-2 tane veya 5-10 tane daha satılmış olur. 3-4 ay önce yaptığımız hesaplamalar neticesinde Galatasaray'a ait 150 tane villa var. Bunların inşaatı, yapılıp satılması sonrasında kasaya girecek para 2 milyar 200 milyon TL çerçevesinde. Bunlar Galatasaray'ın öz malı.
"DİVAN KURUL G.SARAY'IN BİR ORGANIDIR"
Tüzük çalışmaları çok uzun zamandan beri yapılıyor. Defalarca, daha önceki başkanlık dönemimde de önüme geldi bu çalışmalar. Her seferinde tüzük çalışmaları, tehlikeli ortamlar olduğu konusunda genel kanaat var. Tüzükle ilgili genel kurul toplamaya çekinir yönetimler. Birçok konuda konsensüs sağlanamamıştır. Divan en yüksek istişare yeridir evet ama değerli Galatasaraylılar, Divan Kurulu Galatasaray'ın bir organıdır. Ancak, tüzüğün konuşulacağı yer genel kurul. Genel kurula gelirsin, konuşursun. Bunun hakkında yorumunu yaparsın. Görüşlerini aktarırsın. Kabul ederssin veya reddedersin. O ki biz 'Fikri hür, vicdanı hür' diye tanıtıyorsak, bu bizim mottomuz ise bu hür fikrini beyan edeceğin yer genel kurul. Hür vicdanla oy vereceğin yer de genel kurul.
"SEVGİ İKLİMİ OLMASI KÖTÜ BİR ŞEY Mİ?"
Genel kurul, tüm Galatasaraylıların harman olduğu yer değil mi? Hür fikrimizi orada ifade etmeyeceksek nerede ifade edeceğiz? 'Ben şunu beğendim, bunu beğenmedim genel kurula gelmedim.' Bazen kendi değerlerimizden de kopma noktasına geliyoruz. Öyle ki, beni şaşırtan en büyük ifadelerden bir tanesi, Sevgili Ayhan Özmızrak kullandı 'Bizim başkan hep bana gelin, beni sevin, sevgi ortamı' demişim. Böyle bir şey söylenebilir mi? Barışalım, sevgi iklimini getirelim, bu projelerin hiçbirini yapamayız derken son derece samimiydim. Niye bunu böyle ironik bir şekilde ifade ediyoruz? Ne var bunda! Sevgi iklimi, barış iklimi olması kötü bir şey mi?
"YAN TARAFTA RAKI İÇİYORDUNUZ"
Cemiyette bir toplantı yaptım doğru. İsterdim ki bu cemiyete (Ayhan Özmızrak) gelsin, dinlesin, sorularını sorsun. Yan tarafta rakı içiyordunuz.
Ayhan Özmızrak: "Hayır!"
Dursun Özbek: "Evet! O zaman keşke orada sorsaydın."
"G.SARAY'IN SAHİBİ GENEL KURULDUR"
Bu tartışılan şeyler doğrudur, yanlıştır. Bu doğrunun da, yanlışın da buluşacağı yer genel kuruldur. Siz genel kurula gelmemekle Sevgili Ayhan Kardeşim, bu konuda yapacağınız yorumların çok fazla önemi yok. Neden? Konuşma yeri orası. Galatasaray'ın sahibi genel kuruldur. Divan, istişare yeri. Tüzüğü de, her şeyi de Divan'a getiriyoruz. Burada istişare ediyoruz. Divan'a katılmayan genel kurul üyeleri var, burada söz hakkı olmayanlar var. Galatasaray eğer bir bütünse, genel kurulu üyeleri itibarıyla orada olması lazım.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ