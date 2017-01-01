Durant: "2017'de Warriors ve Cavs, birbirine denk takımlardı"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers arasındaki 2017 NBA Finalleri serisinin "tamamen birbirine denk bir karşılaşma" olduğunu söyledi.



Warriors, 2017 NBA Finalleri'nde sırasında Cavaliers'ı beş maçta elemiş olsa da, Durant serideki takımların "tamamen birbirine denk" olduğuna inanıyor.



Durant, Phoenix Suns ve Milwaukee Bucks arasındaki 2021 NBA Finalleri'nin Cleveland'ın 2016'da Golden State'i yenmesinden bu yana en iyi Final serisi olduğunu öne süren bir Instagram gönderisine yanıt verdi ve 2017 serisinin daha iyi olduğunu açıkladı.



Gönderinin sahibi olan kullanıcının "dengesiz yığılmış desteler otomatik olarak diskalifiye edilir" ifadesine karşılık olarak KD, mevzubahis serideki takımların "tamamen birbirine denk" olduğunu söyledi.



Durant, bir önceki sezon NBA rekoru 73 maç kazanmış olan Warriors takımına katılmıştı. Golden State, 2017 serisinin ilk iki maçını toplam 41 sayıyla kazanmıştı ve Cavaliers, Durant'in Finaller MVP'si olarak seçildiği seride hiçbir zaman üstünlük sağlayamamıştı.



2017 Finalleri'nde LeBron James'in kadrosuna karşı oynanan maçların en az ikisinin sonucu tek haneli farkla belirlenmişti.



