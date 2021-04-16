Dünya şampiyonu atlet Christian Coleman'ın doping ihlali cezası 18 aya düşürüldü

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), erkekler 100 metre dünya şampiyonu ABD'li atlet Christian Coleman'ın iki yıllık doping ihlali cezasını 18 aya düşürdü.



CAS'tan yapılan açıklamada, bir yıl içinde 3 kez doping testlerine katılmaması gerekçesiyle Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından spordan iki yıl men cezası alan Coleman'ın yaptığı itirazın, karara bağlandığı belirtildi.



Sporcunun testlere girmeyerek ihmali bulunmasına rağmen verilen cezanın suça oranla fazla bulunması nedeniyle iki yıldan 18 aya düşürüldüğü ifade edildi.



Bu kararın ardından Christian Coleman, 14 Kasım'dan itibaren şampiyonalara katılabilecek. ABD'li sprinterin, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almaması ise bu kararla kesinleşti.



Jamaikalı dünya rekortmeni atlet Usain Bolt'un emekliye ayrılmasının ardından erkekler 100 metrede öne çıkan 25 yaşındaki Coleman, 2019'da Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre ile 4x100 metre bayrak yarışı kategorilerinde altın madalya elde etmişti. ABD'li sporcu, Londra'da 2017 yılında düzenlenen önceki organizasyonda ise aynı kategorilerde gümüş madalyaya uzanmıştı. Coleman, 60 metrede 6.34 saniyelik derecesiyle elde ettiği dünya salon şampiyonası rekorunu da elinde tutuyor.



