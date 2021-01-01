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Drummond: "Olur da Nets'le NBA Finalleri'nde karşılaşırsak..."

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers ve Brooklyn Nets'in NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelme olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers ve Brooklyn Nets'in NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelme olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Drummond, Lakers'ın Nets'i yenmek ve şampiyonluğu kazanmak için en iyi basketbolunu oynaması gerektiğini söyledi:

"Odak noktamız yalnızca dikkat edeceğimiz şeyler üzerine olacak ve finalde onlar veya kim gelirse gelsin, elimizden gelen en iyi şekilde oynayarak galibiyetlere ulaşmaya çalışacağız."

Geçtiğimiz gece Nets'e karşı alınan 126-101'lik galibiyette 20 sayı ve 11 ribaund kaydeden Drummond, ekibinin en skorer ismi olmuştu.


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