Draymond: "Kobe hakkında konuşmak değil, Kobe ile konuşmak istiyorum"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın ölümü hakkında konuşmak istemediğini ve acı verici gerçeklerle henüz başa çıkamayacağını söyledi.



Green, Kobe'nin vefat ettiği gün neler yaptığını anlattı. Eve gittiğini, koltuğuna oturduğunu ve beklediğini söyledi. TV izlediğini, biraz daha beklediğini ve beklemekten bıktığında harekete geçtiğini belirtti. O günkü haberlerin acımasız bir aldatmaca olduğuna dair kanıt aradığını açıkladı:



"Oturdum ve birisinin bu haberin Kobe'nin olmadığını söyleyeceğini düşündüm. Ya da Kobe - Instagram'ını kontrol edip duruyordum - bunun bir yanlış alarm olduğunu söyleyeceği bir Instagram story'si yayınlayacaktı."



"Gerçekten bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bundan kaçmaya çalışıyorum. Zihinsel sağlık uzmanı değilim, bu yüzden bunun yapılacak doğru şey olup olmadığını bilmiyorum. Kobe hakkında konuşmak istemiyorum. Kobe ile konuşmak istiyorum..."



"KOBE, KARİYERİMİ O CÜMLEYLE TOPARLAMIŞTI..."



2016 NBA Finalleri'nin 4. maçında, LeBron James ile kısa bir tartışma içinde bulunduğu için 5. maçta uzaklaştırma cezası aldıktan sonra Green, "muhtemelen NBA kariyerinin en düşük noktasına" ulaştığını ve oyundaki yerini sorguladığını söyledi.



Bu noktada Kobe'nin kendisini aradığını belirten Draymond, şu ifadeleri kullandı:



"Ve Kobe bana ulaştı. Neredeyse ağabeyime ağlıyor gibiydim. 'Kobe' dedim, 'Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu insanlar beni atmaya çalışıyorlar. Lig beni atmaya çalışıyor. Medya beni atmaya çalışıyor. Herkes beni atmaya çalışıyor. Ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece kariyerimin üzerime üzerime geldiğini hissediyorum.' dedim."



"Bana dedi ki, 'Draymond, dünyanın yüzde 99'u sıradanlığı normal karşılar - ya da daha kötüsünü. Ancak, en iyi ihtimalle sıradanlığı. Sen çok daha büyük bir şeyin peşindesin. İnsanların seni anlamasını nasıl beklersin?'"



"Tüm duymak istediğim buydu, özellikle çocukluğumdan beri sevdiğim bir adamdan. En çok saygı duyduğum ve sonunda bir ilişki kurduğum. Bu benim için dünyalar demekti, çünkü Kobe 'insanları boşver' diyordu. O zaman 'insanları boşver' diyecektim. Buna tutunabildim ve toparlanıp devam edip üzerine bir şeyler inşa edebildim."



