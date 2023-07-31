Dr. J, en iyi 10 oyuncu listesine LeBron ve Curry'yi almadı!

Philadelphia 76ers efsanesi Julius Erving, NBA'in tüm zamanların en iyi 10 oyuncusu listesine ligin süperstarları LeBron James ve Stephen Curry'yi dahil etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Dr. J, en iyi 10 oyuncu listesine LeBron ve Curry'yi almadı!
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31 Temmuz 2023 11:30
Philadelphia 76ers efsanesi Julius Erving, NBA'in tüm zamanların en iyi 10 oyuncusu listesine ligin süperstarları LeBron James ve Stephen Curry'yi dahil etmedi.

Yakın tarihli bir röportajda bir basketbol sahasına adım atmış en iyi 10 oyuncu listesini sıralarken, Dr. J'in tüm zamanların efsanelerinden ikisini bu listeye almaması insanları hayrete düşürdü.

Erving'in listesi, Michael Jordan, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Wilt Chamberlain ve diğerleri gibi bazı olağan isimlerden oluşsa da, aynı zamanda James ve Curry yerine Elgin Baylor, Karl Malone ve Tiny Archibald gibi birkaç eksantrik tercih de yer almıştı.

Her iki mevcut süperstarı da neden dışladığı sorulduğunda, Erving basit bir açıklama yaptı:

"Curry yeterince uzun oynamadı. Orada ismini verdiğim herkes, kariyerleri sona ermiş adamlar. İnsanlara listemi söylediğimde benden nefret ediyorlar. Çünkü benim ilk beşim herkesin listesini alt üst eden bir beş. 'Bugünden birini seçmen lazım.' diyorlar ama hayır. Önce kariyerlerini bitirsinler."

Erving'in listesi sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, eski yıldız oyuncunun "1998'den beri basketbol izlemediğine" dair yorumlar ayrıca dikkat çekti.

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