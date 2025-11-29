28 Kasım
Domenico Tedesco'nun derbi planı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde sahaya kimlerin çıkacağını büyük oranda belirledi.

Domenico Tedesco'nun derbi planı!
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros beraberliği sonrasında lige döndü.

Süper Lig'de liderliği ele geçirme fırsatı önüne gelen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle ezeli rakibi Galatasaray'ı devirip zirveye adını yazdırmak için tüm planlarını da yaptı.

Teknik patron Domenico Tedesco, Galatasaray'ı hücum silahları ile yıkmak için taktiklerini oluşturdu.


İLK 11 NETLEŞİYOR

En Nesyri-Duran tartışmalarında Kolombiyalı forveti ilk 11'e yazacak olan Tedesco, solda Kerem Aktürkoğlu, sağda ise Nene'yi kullanacak. En-Nesyri'yi kulübede hamle oyuncusu olarak düşünen İtalyan teknik adam, Talisca için kararını ise henüz vermedi. Ancak 40 yaşındaki hocanın bankosu kesin! O da Marco Asensio… Galatasaray'ın savunma hattını hataya zorlaması için İspanyol futbolcuya özel şablonlar oluşturan Tedesco, ayrıca sık sık da Galatasaray ceza sahası içine koşu atmasını istedi.

YİĞİT EFE'DE SORUN YOK!

Sakatlıklar ve eksikler sonrasında zorunlu olarak forma şansı bulan Yiğit Efe, bu fırsatı iyi kullandı. 21 yaşındaki oyuncu, sahadaki performansı ile hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve bir anda stoperdeki ilk 11 isimleri arasına adını yazdırdı.

76. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Yiğit'in durumunun ise ciddi olmadığı öğrenildi. Yorgunluk ve efora bağlı küçük bir problem yaşayan genç oyuncu, derbide bile sahaya çıkabilecek durumda.


 

 

