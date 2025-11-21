Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis'in sol dizindeki kısmi menisküs yırtığı nedeniyle üç ila dört hafta sonra yeniden değerlendirileceği açıklandı.Sacramento Kings, sezona 3 galibiyet 12 mağlubiyetle oldukça kötü bir başlangıç yaptı ve takas dönemine doğru yeniden yapılanma sürecine yönelebilecekleri yönünde beklentiler artmış durumda.2028 yılına kadar kontratı bulunan Sabonis, bu sezon 11 maçta 33.2 dakika ortalamayla 17.2 sayı, 12.3 ribaund ve 3.7 asist üretmiş durumda.Sabonis, en son 2023 yılında All-Star seçilmiş ve Kings'in playofflara dönüşünde önemli rol oynamıştı.Geçtiğimiz hafta, bazı takımların Sabonis için takas ilgisi gösterdiği yönünde haberler çıkmıştı.