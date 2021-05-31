Doğuş Balbay: "Sonunda başardık!"

THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'in iki oyuncusu Doğuş Balbay ve Krunoslav Simon açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Doğuş Balbay: 'Sonunda başardık!'
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31 Mayıs 2021 00:12
THY EuroLeague finalinde Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Anadolu Efes'te takım kaptanı Doğuş Balbay ve Krunoslav Simon, büyük zaferin ardından açıklamalarda bulundular.

İnanılmaz bir iş başardıklarını söyleyen Doğuş Balbay, "Dua edip bize destek verenlere teşekkür ederim. Anadolu Efes ile gurur duyuyorum. Yarıda kalan sezonun ardından bu sezon inanılmaz bir iş başardık. Kovid vakaları, takımlar nasıl çıkacak, bilinmez bir sezon... Ancak sonunda başardık." dedi.

Doğuş Balbay ayrıca "3 yıldır bu kupa için savaşıyoruz. 3 yıldır aynı takımı koruduk. Başkanımız Tuncay Özilhan bize hep inandı. Yönetime de teşekkürler. 3 yıldır bu takımdayız ve bunun meyvesini aldık. Böyle bir kupayı getirdiğimiz için Türk basketbolu ve Türkiye adına çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

KRUNOSLAV SIMON: "HAK ETTİK"

Vasilije Micic'i öven Krunoslav Simon ise "Bu hak ettiğimiz bir şampiyonluk, fazlasıyla mutluyuz. Vasilije Micic müthişti, MVP olmayı hak etti." ifadelerini kullandı.


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