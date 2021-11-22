Doğan Erdoğan: "Suat Hoca maçı bir kez daha izlesin"

Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Doğan Erdoğan: 'Suat Hoca maçı bir kez daha izlesin'
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22 Kasım 2021 22:35
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Erdoğan, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Ligin en iyi takımına karşı oynadık ama maalesef maç 5. dakikada bitti. Dicko'nun ceza alanına girerkenki pozisyonu ve penaltı pozisyonu verilmeliydi. Trabzonspor'un da Türk futbolunun da buna ihtiyacı yok. Suat Hoca'nın maçı bir daha izlemesini istiyorum." dedi.


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