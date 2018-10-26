Dizi setinde taciz iddiası! Genç oyuncu açıkladı

Elit İşçcan, dizideki rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından üç kez sözlü ve yazılı tacizine uğradığını ve yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını iddia etti. Efecan Şenolsun'dan ise taciz iddiasıyla ilgili açıklama geldi. Şenolsun, 'Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı. Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı' dedi.Oyuncu Elit İşcan, 'Yaşamayanlar' dizisinin setinde maruz kaldığı hakaret ve tacize ilişkin bir açıklama yayınladı. İşcan yaptığı açıklamada kadrosunda yer aldığı Yaşamayanlar isimli internet dizisinin son bölüm çekimi esnasında oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.Konu ile ilgili yasal süreci başlatan Elit İşcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Efecan Şenolsun'un alkollü olduğunu, kendisine hakaret ve küfür ettiğini, aynı gece 3 kez sözlü ve fiziksel tacize uğradığını belirtti."Kamuoyuna Oyuncu kadrosunda yer aldığım YAŞAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasında, oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize, çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun bulunduğumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Yanımda bulunanlar vasıtasıyla Efecan Şenolsun'un alkollü olduğunu öğrendim. Ayni gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu. Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti.Yaşadığım üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra "cinsel taciz" diye adlandırdığım bu durumun aslında "cinsel saldırı" olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun "cinsel saldırı" üst başlığın' taşıyan 102. maddesinin 1 cümlesinde düzenlendiğini öğrendim. Efecan Şenolsun'un alkollü olması nedeniyle vereceği tepkiyi kestiremediğimden ve set gidişatını aksatmamak için tepkimi, kendisinden uzaklaşarak ve yanımdan gitmesini söyleyerek gösterdim.Akabinde (sahne gereği) Efecan Şenolsun, benim de içinde bulunduğum aracın sürücü koltuğuna oturup alkollü bir şekilde aracı sürerek benim ve diğer çalışma arkadaşlarımın can güvenliğini tehlikeye attı. Yapım ekibi, Efecan Şenolsun'un sarhoş olduğunu, set gidişatını aksattığını ve orada bulunanların güvenliğini tehlikeye attığını gördüğü halde, bu durumu engellemek için hiçbir şey yapmadı. Ertesi sabah maruz kaldığım cinsel saldırı ve küfürleri, hem yapım ekibine, hem de her ikimizin de o dönem bağlı olduğu ajans olan Icon'a ilettim. Benden süre istendi. Bu süreleri verdim. Bekledim, bekledim. Ancak maalesef aradan geçen zamana rağmen hiçbir adım atılmadı. Bu sırada yaşadıklarımı işiten, doğruluğu konusunda beni "sorguya" çeken pek çok insan oldu. Sanki herkesi tek tek ikna etmeye mecburmuşum gibi, sanki ne yaşadığımı/neye maruz kaldığım, vücudumun hangi bölgelerine dokunulduğunu, bana edilen küfürleri tüm ayrıntılarıyla herkes bilmek zorundaymış gibi... Büyük bir çoğunluk "susmamı" ve/veya "unutmamı" içten içe istedi, bekledi, bekliyor. Susmuyorum. Hem olayın kendisinin hem de sonrasında yaşadıklarımın, cinsel şiddete sessiz kalmayan her kadının yaşadıklanyla benzerliklerinin farkındayım. Bu olayı kamuoyu ile paylaşarak mesleki geleceğimi riske attığımın, hakkında "yorumlar" yapılacak, mercek altına alınacak kişinin cinsel saldırıda bulunan değil de, ben olabileceğimin, pek çok haksız ve olumsuz söz işiteceğimin bilincindeyim. Kadınlara karşı psikolojik, sözel ve fiziksel şiddet çok ciddi toplumsal bir sorundur. Bu sorun aynı şiddette televizyon ve sinema sektöründe de yaşanmaktadır. Bu konudaki farkındalığın arttırılması, film setlerinde yaşanan bu ve benzeri durumların görünür kılınması ve tekrar yaşanmaması, yüksek sesle yapılan itirazların yaygınlaşması ve elbette maruz kaldığım olaylar nedeniyle cinsel saldırı ve hakaretlerde bulunan Efecan Şenolsun'un cezalandırılması için hukuki işlemleri başlattım ve şikayetçi oldum. Kadın dayanışmasından aldığım, alacağım güçle bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım.Saygılarımla Elit Işcan"Elit İşcan'ı taciz ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun da bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenolsun şu ifadeleri kullandı:Yaklaşık 5 ay önce Elit işcan ile aramızda "sözlü" bir olay yaşandı. O güne kadar yakın iki çalışma arkadaşıydık. Ancak o günden sonra hakkımda "asılsız" bazı iddialarda bulunmaya başladı. Avukatımla aldığım karar neticesinde 5 aydır susuyorum ve bekliyorum. 5 ay içerisinde sektörde hakkımda sürekli konuşarak kamuoyu yaratmaya çalıştı, anlatımları değişti...Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı... Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı. Bu iddialara karşılık bende bugünden itibaren gerekli hukuksal süreci başlatıyorum. Çünkü iddialar art niyetlidir.Kamuoyundan hukuksal süreç tamamlanana kadar duyarlı olmalarını ve Bana karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak etmemelerini rica ediyorum.