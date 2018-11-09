Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin grubundan çıktı

FENERBAHÇE 5. HAFTADA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb, evinde Trnava ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadı'nda oynanan maçı 3-1 kazanan Zagreb, gruptan çıkmayı başardı.Dinamo Zagreb'e galbiiyeti getiren goller 22. dakikada Gojak, 36. dakikadada kendi kalesinden Kadlec ve 80. dakikada Orsic'ten geldi. Trnava'nın tek sayısını ise 63. dakikada Chanturishvili kaydetti.Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb 4'te 4 yaptı ve 12 puanla gruptan çıktı. Trnava ise 3 puanda kaldı.Grubun 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Dinamo Zagreb'i konuk edecekken, Trnava ise deplasmanda Anderlecht'e konuk olacak.Grupta 7 puanı olan Fenerbahçe, 5. haftada Zagreb'i yenmesi durumunda gruptan çıkan 2. takım olacak. Aynı zamanda Anderlecht'in evinde Trnava'yı mağlup etmesi durumunda da Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçından alınacak sonuca bakılmaksızın bir üst tura adını yazdıracak.