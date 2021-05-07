Dick Advocaat: "Şampiyon Ajax'ı alkışlamayacağız"

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, şampiyon Ajax'ı alkışlamayacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dick Advocaat: 'Şampiyon Ajax'ı alkışlamayacağız'
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07 Mayıs 2021 17:26
Ülkemizde Beşiktaş'ın muhtemel şampiyonluğu sonrasında Galatasaray'ın "rakibini alkışlayıp alkışlamayacağı" tartışılırken, Hollanda'da tanıdık bir isimden sürpriz bir çıkış geldi.

Feyenoord'da teknik direktörlük yapan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Dick Advocaat, şampiyon Ajax'ı oynayacakları maçta alkışlamayacaklarını söyledi.

Advocaat basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şampiyon Ajax'ı alkışlamayacağız. Ellerini sıkarız, bu onlara yeter. Tünel çıkışı alkışlamak bir İngiliz geleneğidir, Hollanda geleneği değildir. Onları tebrik ederiz" dedi.

Şampiyon Ajax, 3 haftası kalan Hollanda'da 14 puan farkla zirvede yer alıyor. Feyenoord ile Ajax, 9 Mayıs Pazar günü 15:30'da karşı karşıya gelecek.

 



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