Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 12:58 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 12:58

DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde DEVA Partisi Milletvekili kesin aday listesi belli oldu. DEVA Partisi Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları kesin listesi belli oldu. İşte DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
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DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. DEVA Partisi 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaşmasının ardından gözler AKP'ye çevrilmişti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimleri için siyasi partilerin adaylarını 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi gerekiyordu. DEVA Partisi 9 Nisan 2023 Pazar günü itibariyle 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Peki, DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
DEVA PARTİSİ  MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ 2023 

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler için YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre bugün milletvekili aday listeleri kesinleşecek. Yapılan itirazların bugün sona ereceği ve kesin aday listeleri belirlenecek. Bundan sonraki seçim takvimindeki süreçte ise 27 Nisan Perşembe günü Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 - TIKLAYINIZ

Deva Partisi milletvekili aday listesi:

1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul

2- İdris Şahin - Ankara

3- Sanem Oktar - İzmir

4- Burak Dalgın - Bursa

5- Sadullah Ergin

6- Mustafa Yeneroğlu

7- Hasan Karal

8- Seda Kaya Ösen - İzmir

9- Doğa Şanlıoğlu

10- İbrahim Çanakçı

11- Cem Avşar
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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