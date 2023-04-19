DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

DEVA Partisi milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. DEVA Partisi 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaşmasının ardından gözler AKP'ye çevrilmişti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek milletvekili seçimleri için siyasi partilerin adaylarını 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesi gerekiyordu. DEVA Partisi 9 Nisan 2023 Pazar günü itibariyle 28. dönem milletvekili adaylarını kamuoyu ile paylaştı. Milletvekili
aday adayları ile yüz yüze mülakatlara da geçildi. Peki, DEVA Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
DEVA PARTİSİ MİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ 2023
14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler için YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre bugün milletvekili aday listeleri kesinleşecek. Yapılan itirazların bugün sona ereceği ve kesin aday listeleri belirlenecek. Bundan sonraki seçim takvimindeki süreçte ise 27 Nisan Perşembe günü Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. AKP Milletvekili Adayları Listesi 2023 - TIKLAYINIZ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 - TIKLAYINIZ
Deva Partisi milletvekili aday listesi:
1- Mehmet Emin Ekmen - İstanbul
2- İdris Şahin - Ankara
3- Sanem Oktar - İzmir
4- Burak Dalgın - Bursa
5- Sadullah Ergin
6- Mustafa Yeneroğlu
7- Hasan Karal
8- Seda Kaya Ösen - İzmir
9- Doğa Şanlıoğlu
10- İbrahim Çanakçı
11- Cem Avşar
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