Derrick Favors, Utah Jazz'e geri dönebilir

New Orleans Pelicans uzunu Derrick Favors'ın, bu sezondan sonra sınırsız bir serbest oyuncu olduğunda eski takımı Utah Jazz'a geri dönmekle ilgilendiği bildirildi.



The Athletic'den Tony Jones'a göre, 2019 yazında Favors'ı Pelicans'a takas eden Jazz de, Favors ile yeniden bir araya gelmekle ilgileniyor:



"Açıkçası, burada ciddi bir Derrick Favors spekülasyonu var. Olay şu, karşılıklı bir ilgi var. Favors, Gobert'in birincil yedeği olarak benchten gelmek durumunda olsa bile, Utah'a geri dönüşü isteyebilir. Ama bu noktada, her şey sadece 'ilgiden' ibaret.



Jazz, en önemli ölü sezon parasını harcamak için Favors'ın doğru kişi olup olmadığına karar vermeli, özellikle '3 ve D' tarzı forvet bulmanın daha büyük bir öncelik olduğunu düşünürsek. Favors için piyasada, şu anki takımı New Orleans Pelicans da dahil olmak üzere birçok talip olacak. Yani, şimdi ile serbest oyuncu döneminin başlangıcı arasında olabilecek çok şey var."



Jazz ekibi ile 576 maçta oynamış olan Favors, Şubat 2011'de Deron Williams'ın New Jersey Nets ile yaptığı takasın bir parçasıydı. Pelicans için 2019-20 sezonunda 51 maçta oynayan Favors, 9.0 sayı ve 9.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.