Denizlispor, Sivas deplasmanına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA
Denizlispor, Sivas deplasmanına hazırlanıyor
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06 Haziran 2020 21:46
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına kapalı idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

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