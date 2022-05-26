Dembele'de son karar: Ayrılık...

Barcelona'nın yeni sözleşme konusunda bir türlü anlaşma sağlayamadığı Ousmane Dembele'nin Paris Saint Germain'e gitmek istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dembele'de son karar: Ayrılık...
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26 Mayıs 2022 19:01
Barcelona'da geleceği merak konusu olan Ousmane Dembele'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AS'de yer alan habere göre, yıldız oyuncunun Barcelona'da devam etmek istemediğini yönetime bildirdiği belirtildi.

Haberde oyuncunun, Paris Saint Germain'den gelen teklife sıcak baktığı ve ülkesine transfer olmak istediği ifade edildi.

Ayrıca, Fransız oyuncunun İspanya'da kaldığı evdeki eşyalarını topladığı kaydedildi.

Yıldız oyuncu bu sezon La Liga'da yaptığı 13 gol pasıyla ligin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

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