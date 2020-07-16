Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası

Deajah Stevens, doping ihlali gerekçesiyle spordan 18 ay men edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası
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16 Temmuz 2020 19:14
ABD'li kadın sprinter Deajah Stevens, doping ihlali gerekçesiyle spordan 18 ay men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, doping testlerine girmediği gerekçesiyle 25 yaşındaki Stevens'ın spordan 18 ay men cezası aldığı belirtildi.

ABD'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre finalinde temsil eden Stevens, cezası nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışamayacak.



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