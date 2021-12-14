David: "Burak Yılmaz atınca hepimiz mutlu oluyoruz"

Lille'de milli futbolcularımız ile birlikte forma giyen Jonathan David, Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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David: 'Burak Yılmaz atınca hepimiz mutlu oluyoruz'
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14 Aralık 2021 11:59
Fransa Ligue 1 Lille'de milli futbolcularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile takım arkadaşı olan Jonathan David açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz ile aralarındaki ilişki sorulan David, "Burak Yılmaz'la olan ilişkim her zaman iyi. Geçen sezon takıma katıldığından bu yana her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Zor bir süreç yaşadı ama şu anda daha iyiye gidiyor. Burak Yılmaz tecrübeli bir futbolcu, bu tarz zamanlarda zorluğun üstesinden gelmeyi biliyor. O gol atınca hepimiz mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUKTA 18 GOL KATKISI

Geçen sezon PSG'nin önünde bitirerek tarihi bir başarıya imza atan Lille'de Burak Yılmaz, 18 gol atarak şampiyonlukta ciddi katkı sağladı.

BU SEZON ISLIKLANDI

36 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk başlarında ise formsuz bir dönem geçirdi ve ligin 11. haftasındaki Brest maçında oyundan alınırken ıslıklandı.


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