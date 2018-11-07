Darüşşafaka Tekfen 2. galibiyetini arıyor

Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 8 Kasım Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.
Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç, beIN Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı elde eden Darüşşafaka Tekfen, organizasyona iyi başlayamadı. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun ilk 5 haftasında sadece 1 galibiyet alabildi.
Alman temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.
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Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç, beIN Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı elde eden Darüşşafaka Tekfen, organizasyona iyi başlayamadı. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun ilk 5 haftasında sadece 1 galibiyet alabildi.
Alman temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın