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Darüşşafaka Tekfen 2. galibiyetini arıyor

Darüşşafaka Tekfen THY Euroleague'in 6. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen 2. galibiyetini arıyor
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07 Kasım 2018 13:18
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 8 Kasım Perşembe günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maç, beIN Sports HD 4 kanalından naklen yayınlanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı elde eden Darüşşafaka Tekfen, organizasyona iyi başlayamadı. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun ilk 5 haftasında sadece 1 galibiyet alabildi.

Alman temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti.

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