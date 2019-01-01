Curry: "Umarım 6 yıl daha oynarım"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, "altı yıl boyunca daha" basketbol oynamayı umuyor.



Geçtiğimiz hafta San Francisco'da düzenlenen bir teknoloji konferansında konuşan 31 yaşındaki Curry, kendisini dinleyenlere basketbol sonrası yaşamını şimdiden planlamaya başladığını söyledi.



Steph, NBA'in hayatının "çok kısa bir dönemini" temsil ettiğini açıkladı:



"İlk önce, her şey fırsatlarla ilgili. 10 yıldır burada olunca, insanlarla tanışmaya ve farklı ortamlara girmeye başlıyorsunuz. Kişiliğimi ve ekibimi nasıl bir araya getirebileceğimi anlayıp, bu konuda nasıl ilerlemek istediğimi gerçekten öğrenmem gerekiyor.



"Amaç odaklı ve benzer zihniyetlere ve görevlere sahip inanılmaz kurucularla tanışabilmek, onlarla aynı hizaya geçip o yolculuğa devam etmek heyecan verici."



"BURADAN SONRAKİ HAYATIMI PLANLIYORUM"



Steph, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"NBA'de olmak, bu benim hayatımın çok kısa bir dönemi. 21 yaşından beri buradayım, umarım altı yıl falan daha oynayabilirim. Bu süreçten sonra, hayatınızın geri kalanında ne yapmak istediğinizi düşünüyorsunuz. Umuyoruz ki bu alanda başarının temelini ve çerçevesini hazırlıyor ve yolumuzu yapıyoruz."



"Şu anda gidişatın tadını çıkarıyor ve arkamda bu yolculukta olan harika bir ekibim olduğu için şanslı hissediyorum."



