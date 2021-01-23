Cüneyt Dumlupınar: 'Almamız gereken dersleri alacağız'

TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'a 2-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Sahamızda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, bunun için çok üzgünüz." dedi.



Dumlupınar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi başladıklarını belirtti.



Kaçan pozisyonları gole çevirmeleri gerektiğini ifade eden Dumlupınar, şöyle konuştu:



"İlk yarıda kaçan pozisyonlardan sonra ikinci yarıya da istekli başladık. Rakibin Burak Kapacak ve Ali Akman gibi çok yetenekli oyuncuları var. Hatamızdan dolayı 1-0 mağlup duruma düştük. Oyun içinde değişiklikler yaptık ve 1-1'i yakaladık. Oyunun kırılma noktalarında bugün futbol bizim yüzümüze gülmedi. Maçı 2-1 kazanabilirdik, hatta daha farklı da olabilirdi. Oyuncularımız hakeme itiraz ederken bize yakışmayan bir gol yedik ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldık. 2-1'den sonra beraberliği yakalayabilirdik, üzgünüz. Sahamızda beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık, bunun için çok üzgünüz. Almamız gereken dersleri alacağız, sadece bir maç kaybettik. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız."



