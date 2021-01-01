Cuban ve Carlisle, Porzingis takası iddialarını yalanladılar

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban ve başantrenörü Rick Carlisle, ekibin yıldız oyuncusu Kristaps Porzingis'i takas pazarına koyduğuna dair iddiaları yalanladılar.



Dallas'ın Letonyalı oyuncu için olası bir takas yapmak adına pazarı araştırdığını iddia eden birkaç rapor ortaya çıkmıştı.



Dallas Morning News yazarı Brad Townsend'in bildirdiği üzere, hem Carlisle hem de Cuban bu olasılığı reddettiler.



Cuban, "Bu doğru değil. Onu bir takasta hiç tartışmadık. Böyle bir şey olmadı." şeklinde konuştu.



Carlise ise, dün gece Porzingis'in sırt gerginliği nedeniyle kaçırdığı Boston Celtics maçından önce, Mavericks'in genç oyuncusu için herhangi bir takas seçeneği araştırdığı iddiasını yalanladı:



"Mark'ın bunu reddettiğini biliyorum. Ben de inkar ediyorum."



Porzingis, geçtiğimiz yaz NBA bubble'ında geçirdiği menisküs sakatlığından döndüğü bir sezonda oynuyor ve Mavericks, kendisi sahadayken 100 pozisyon başına 119 sayı yediği için, özellikle savunma tarafında henüz formunnu yakalayabilmiş değil.



