Cuban: "NBA'in Çin ile iş ilişkisi olmasını, problem etmiyorum"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'in Çin ile iş ilişkisini savundu ve bu konuda bir problem görmediğini itiraf etti.



Cuban yakın zamanda, NBA-Çin arasındaki ilişkiye karşı duruşunu savunmak zorunda kaldığı, The Megyn Kelly Show'a katıldı.



Röportaj boyunca Cuban, ülkedeki insan hakları ihlallerini kınamış olsa da, daha sonra aynı duruma rağmen Çin ile iş yapmakta hala bir sorun görmediğini belirtti.



İkili arasındaki diyalogun en önemli kısımlarından bazıları, şu şekilde gelişmişti:



Kelly: "Sorum hala geçerli, neden sen ve NBA bunu açıkça kınamıyorsunuz?"



Cuban: "Şahsen iç meselelere öncelik veriyorum. Dünya çapında insan hakları ihlallerine karşıyım."



Kelly: "Çin'dekiler de dahil mi?"



Cuban: "Çin, insan hakları ihlalleri olan tek ülke değil."



Kelly: "Çin de dahil mi, Mark?"



Cuban: "Evet, Çin de dahil. Herhangi bir yerdeki insan hakları ihlalleri yanlıştır."



Cuban, son cevabından önce Türkiye'den ve Afrika'daki bazı ülkelerden, ayrıca istismarların yaşandığı diğer yerler olarak bahsetti.



"ONLAR BİZİM MÜŞTERİMİZ"



Cuban, programın sunucusundan gelen baskıyı hissediyordu ve Kelly ise geri adım atma belirtisi göstermiyordu. Kısa bir süre sonra Kelly, Cuban'a tekrar baskı yaptı ve bu sefer Çin ile kendisinin ticari ilişkilerine odaklandı:



Kelly: "NBA neden etnik temizlik yapan bir ülkeden artı 500 milyon dolar alsın?"



Cuban: "Yani kısacası, Çin ile asla kimsenin iş yapmaması gerektiğini söylüyorsun."



Kelly: "Neden soruma cevap vermiyorsun?"



Cuban: "Çünkü onlar bir müşteri. Onlar bizim müşterimiz ve bil bakalım durum ne Megyn? Çin ile iş yapmakta sorun görmüyorum. Ve bu yüzden savaşlarımızı seçmemiz gerek. Keşke dünyanın tüm sorunlarını çözebilseydik. Ama çözemeyiz."



