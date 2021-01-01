CP3: "Phoenix'te kalma kararını almak kolay oldu"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Suns'da kalma kararını "kolay" olarak nitelendirdi.



Paul, Suns ile serbest oyuncu döneminde yalnızca 75 milyon dolarlık garantili miktarı olan, dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



Suns ile ilk sezonunda NBA Finallerine ulaşmış olan CP3, yeniden sözleşme imzalama kararını kolay bir karar olarak nitelendirdi:



"Kolay bir karardı. İşin basketbol yönünün hoşuma gitmesi bir yana, aileme de yakın bir konumdayım (Los Angeles'ta) ve Phoenix de zaten ailem gibi. Takımda kaldığım için heyecanlıyım.



Şimdi dört gözle beklediğim şey, geçirdiğimiz her güne yaklaşım biçimimiz. Sezona başladığınızda tekrar otomatik olarak Finallere kalmıyorsunuz. Yeni bir yapılanma sürecinden geçeceğiz ve bu adamlarla bu deneyimi yaşayacağım için heyecan duyuyorum. Çünkü onlarla playofflarda hiç olmadığım kadar ileri gitmiştim. Bu yeni yolculukta da beraber olacağız."



CP3, Suns ile ilk yılında oynadığı 70 normal sezon karşılaşmasında 16.4 sayı, 8.9 asist ve 4.5 ribaund, playofflarda ise 20 maçta 19.2 sayı, 8.6 asist, 3.5 ribaund ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



