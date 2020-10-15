'Cocu, Fenerbahçe'den sonra yine görevden alınabilir'

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin başına geçen Phillip Cocu zorlu bir dönemden geçiyor.



Geçen sezon Premier Lig hayalinin çok uzağında kalan Derby County, bu sezona da kötü başladı. Yeni sezonda oynadığı ilk 3 lig maçını kaybeden Phillip Cocu yönetimindeki Derby County, son maçında Norwich'i 1-0 yendi. Ancak Hollandalı teknik adam için eleştirilerin sonu gelmedi.



İngiliz basını, cuma günü Watford'u ağırlayacak Derby County'de olası bir puan kaybının, Phillip Cocu'yu görevinden edeceğini öne sürdü. Norwich maçında 87'de galibiyet golünü atan 34 yaşındaki Wayne Rooney'nin Cocu'dan sonra oyuncu/menajer olarak görev gelebileceği iddia edildi.



Phillip Cocu yönetimindeki Derby County'nin toparlanması halinde Hollandalı'nın görevine devam edebileceği ancak Cocu'nun işinin ciddi şekilde zor olduğu belirtildi.



