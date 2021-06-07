Coco Gauff Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi

ABD'li Coco Gauff, katıldığı Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Coco Gauff Fransa Açık'ta çeyrek finale yükseldi
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07 Haziran 2021 17:41
Tenis dünyasının genç yetenekleri arasında gösterilen ABD'li Coco Gauff, katıldığı Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasının 9. gün sabah seansında, tek kadınlar 4. tur maçına çıkan 24 numaralı seribaşı Gauff, 25 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile karşılaştı.

17 yaşındaki Gauff, 53 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-1'lik setlerle rakibini 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam turnuvalarında çeyrek finale adını yazdırdı.

2017 ABD Açık şampiyonu ve 2018 Fransa Açık finalisti ABD'li Sloane Stephens'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Çek Barbora Krejcikova ise çeyrek finalde Gauff'un rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise 10 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, Alman Jan-Lennard Struff'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-0'la geçerek çeyrek finale kaldı.

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