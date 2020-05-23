Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Çin

Kovid-19

Güney Kore'de son bir günde 23 yeni vaka tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada,nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi.Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.