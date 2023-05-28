Haber Tarihi: 28 Mayıs 2023 19:17 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2023 19:17

CHP SEÇİM SANDIK SONUÇ TAKİP SİSTEMİ 2023:CHP seçim sandık takip sistemi sts.chp.org.tr giriş

CHP SEÇİM SANDIK SONUÇ TAKİP SİSTEMİ 2. TUR EKRANI -CHP sandık takip sistemi sorgulama açıldı. 2023 Genel Seçimleri sona erdi. Vatandaşlar kullandıkları oylardan sonra sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarını beklemeye koyuldu. Bu sırada Anadolu Ajansı ve İstanbul Haber Ajansı tarafından yayınlanan oranlar yakından takip edilmeye başkandı. Seçim verilerini yakından takip etmek isteyenler için CHP tarafından yeni bir seçim sistemi yayına alındı. Peki CHP seçim sandık takip sistemi giriş nasıl yapılır?

CHP SEÇİM SANDIK SONUÇ TAKİP SİSTEMİ 2023:CHP seçim sandık takip sistemi sts.chp.org.tr giriş
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CHP seçim sandık takip sistemi sorgulama açıldı. Seçim sonuçlarını teyit etmek isteyen vatandaşlar, partilerin kendi sonuçlarını paylaştıkları resmi siteleri bulmaya çalışıyor. 6'lı Masa yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaç oy aldığı arama motorlarında en çok sorulan sorular arasında yerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim özel bir veri paylaşım sayfası yayına aldı. Yayına alınan sayfada henüz veri paylaşımı başlamadı. Peki CHP seçim sandık takip sistemi giriş nasıl yapılır? 
CHP SANDIK TAKİP SİSTEMİ 2. TUR SONUÇ EKRANI!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine kaydedilen sandık sonuçlarını yurttaşların kontrolüne açtı.
Yurttaşlar, https://sts.chp.org.tr sitesinde T.C. kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında verilen oyları görebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin oyların ayrı ayrı gösterildiği sitede, sandık sonuçlarında hata görüldüğü takdirde bildirim de yapılabiliyor.

Yurttaşlar, sandık sonuçlarına ilişkin hatayı ad-soyad, telefon ve e-posta adreslerini girerek CHP'nin sistemine gönderebiliyor.

CHP SEÇİM SANDIK TAKİP SİSTEMİ SORGULAMA EKRANI - TIKLAYINIZ

ISLAK İMZALI TUTANAKLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

ANKA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023

 

 

Anka Haber Ajansı gazeteci Mehmet Altan Öymen tarafından 1972 yılında kurulmuş bir ajanstır. Anka Haber Ajansı'nın merkezi Ankara'da bulunuyor. Ancak ajans, 2018 yılının Kasım ayında yayınına son vererek artık hizmet veremeyeceğini açıklamıştı.


ANKA Haber Ajansı Kuruluşu

Anka Haber Ajansının kökleri 1950'li yılların başında kurulan Ankara Ajansına dayanmaktadır. ANKA Haber Ajansı, 14 Ağustos 1950 tarihinde Ankara Ajansı adıyla kurulmuştur. Kemal Zeki Gençosman'ın ilk müdürü olduğu ve kısa adı ANKA ile de tanınan ajans ilk bültenini 21 Ağustos'ta geçmiştir.

ANKA Haber Ajansı Kime Ait?

Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı Anka Haber Ajansı (ANKA), Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde kurulmuştur.

ANKA Haber Ajansı Faaliyetleri

Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansı. Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir. ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapanmış ve 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir.

1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir.

ANKA HABER AJANSI SEÇİM SONUÇLARI 2023 

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

 
 
 

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